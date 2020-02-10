Amasya'da son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin "Amasya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Amasya'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB 11 Şubat Salı Amasya kar tatili için açıklama geldi mi? İşte merak edilen detaylar... Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Kastamonu Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

İL VE İLÇELERİN SON DAKİKA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

AMASYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol da sosyal medya hesabından, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü ilimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek kar yağışının tadını çıkarın" paylaşımında bulundu.

11 ŞUBAT OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

BİTLİS

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde (Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köyler, tüm ilçeler ve ilçelere bağlı tüm köylerde) 11 Şubat 2020 Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Şubat Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

HAKKARİ

Hakkari merkez ve 2 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşırı soğukların olduğu bugünlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.