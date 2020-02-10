Sigara fiyatlarına zam geldi iddiası sosyal medyada yayıldı. Geçtiğimiz yıl sigara fiyatlarına ard arda zam gelmiş fakat yeni yılda yeni bir zam yapılmamıştı. Yayılan iddiaya göre sigara fiyatlarına 6 liralık zam geldi ve yeni zamlı sigara fiyatları Şubat ayının sonunda geçerli olacak. Peki sigaraya gerçekten zam gelecek mi, resmi açıklama geldi mi? Tütün firmalarından zamma yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Sosyal medyada dolaşan iddiaların henüz bir gerçekliği bulunmuyor.

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