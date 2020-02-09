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  • 09.02.2020 14:12
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 14:33

devlette çalışan lerin bilmedikleri ları nedir? Taşeron işçi mı var mı?

ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin çocuk yardımı, evlenme yardımı, fazla çalışma ücreti, izinler ve diğer larının belirlenmesinde neler esas alınacak? Taşerondan kadroya geçen çalışana 52 günlük ikramiye ücreti verilecek. 450 bin sinin ikramiyesi ten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye ücreti veriliyor. Kamuya geçişi sağlanan taşeron çalışanların hafta ve genel tatillerdeki çalışma ve ücretleri de yayınlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre bayramda yevmiye var.

Taşeron işçilerin bilmedikleri mali ve sosyal hakları nedir?

Kadroya geçirilen taşeron işçilerin toplu sözleşme ve diğer mali ve sosyal hakları nasıl olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin mali ve sosyal hakların hangi esaslara göre belirleneceğini yayımladı. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

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