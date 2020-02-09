Sayısal Loto'da 5.2 milyon devretti

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 222 bin 435 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 5.229, 4 bilenler 73, 3 bilenler ise 11 lira 30 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 222 bin 435 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 5.229, 4 bilenler 73, 3 bilenler ise 11 lira 30 kuruş ikramiye alacak.
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