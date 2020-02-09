Mehtap'ın ölümünde sevgiliyi, çelişkili ifadeleri tutuklatmış

Adana'da Mehtap Ateş, geçen hafta erkek arkadaşı Murat Akbaş ile buluştu. İkili, İsmet Doğantekin'in kullandığı otomobil ile yola çıktı. Genç kadının, parçalanmış cesedi bulundu. Akbaş, Ateş'in araçtan indiğini ve geri dönmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren şüpheliler tutuklandı. Ateş'in araçtan atıldığı şüphesi ortaya çıktı.
- Yaşam
- 09.02.2020
- Gazete
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