Mağdur avukat, savcı isimleri karıştırınca sanık oldu

Antalya'da avukat Burcu Özen, güzellik merkezine yattı. Bacakları yandı. İşyeri sahibi Büşra Öner'e dava açtı
Ancak dosyada adı, davacı değil davalı olarak yazıldı. Neye uğradığını şaşırdı.
1 LİTRE SÜT 100 LİRA
AYDIN İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve çiftliği işletiyor. Sütün kilosunu 100 TL'den satıyor.
SÖVERSEN ATILIRSIN
İŞÇİ, müdürüne küfredince tazminatsız kovuldu. Yargıtay, noktayı koydu: Haklı!
KAÇAK TIRLATTI
KONYA'DA 3 kişinin katili Umut Balcı, bir cinayet daha işleyip kaçtı. TIR'da yakalandı.
KATLİAM YORGUNU
TAYLAND'DA bir asker AVM'ye girdi. 20 kişiyi katletti. "3 kişi yaşıyor ama çok yoruldum" dedi.
BUMBAR HIRSIZI
ADIYAMANLI bir kadın, kendini öğretmen olarak tanıttı. Dükkandan 2.5 porsiyon bumbar ve 6 şırdan alıp kaçtı.
NİJERYALI DJ'E İNFAZ
ŞİŞLİ'DE DJ Emmanuel Okonyia, el ve ayakları bağlı ölü bulundu. Arkadaşları şoke oldu.
BABA PANİK
BURSA'DA 2 aylık Muhammed'in dili boğazına kaçtı. Babası, kucaklayıp yola fırladı.
TRAFİK ekip otosuna binerek bebeğini hastaneye ulaştırdı. Minik yavrunun durumu iyi...
Ancak dosyada adı, davacı değil davalı olarak yazıldı. Neye uğradığını şaşırdı.
1 LİTRE SÜT 100 LİRA
AYDIN İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve çiftliği işletiyor. Sütün kilosunu 100 TL'den satıyor.
SÖVERSEN ATILIRSIN
İŞÇİ, müdürüne küfredince tazminatsız kovuldu. Yargıtay, noktayı koydu: Haklı!
KAÇAK TIRLATTI
KONYA'DA 3 kişinin katili Umut Balcı, bir cinayet daha işleyip kaçtı. TIR'da yakalandı.
KATLİAM YORGUNU
TAYLAND'DA bir asker AVM'ye girdi. 20 kişiyi katletti. "3 kişi yaşıyor ama çok yoruldum" dedi.
BUMBAR HIRSIZI
ADIYAMANLI bir kadın, kendini öğretmen olarak tanıttı. Dükkandan 2.5 porsiyon bumbar ve 6 şırdan alıp kaçtı.
NİJERYALI DJ'E İNFAZ
ŞİŞLİ'DE DJ Emmanuel Okonyia, el ve ayakları bağlı ölü bulundu. Arkadaşları şoke oldu.
BABA PANİK
BURSA'DA 2 aylık Muhammed'in dili boğazına kaçtı. Babası, kucaklayıp yola fırladı.
TRAFİK ekip otosuna binerek bebeğini hastaneye ulaştırdı. Minik yavrunun durumu iyi...
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