Mağdur avukat, savcı isimleri karıştırınca sanık oldu Antalya'da avukat Burcu Özen (25), soğuk lipoliz yöntemi ile bölgesel zayıflama için gittiği güzellik merkezinde, bacaklarında yanık oluşunca merkezin sahibi diyetisyen Büşra Öner'i Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık da inceleme sonunda Öner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık iddianamede isimleri karıştırınca açılan kamu davasında, diyetisyen Öner yerine avukat Özen sanık oldu. İkinci duruşmada beraat ettirilen Özen'in avukatına Hazine'den vekalet ücreti ödenecek. İşte Takvim Gazetesi’nin 9 Şubat 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Antalya'da avukat Burcu Özen, güzellik merkezine yattı. Bacakları yandı. İşyeri sahibi Büşra Öner'e dava açtı

Ancak dosyada adı, davacı değil davalı olarak yazıldı. Neye uğradığını şaşırdı.



1 LİTRE SÜT 100 LİRA

AYDIN İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve çiftliği işletiyor. Sütün kilosunu 100 TL'den satıyor.



SÖVERSEN ATILIRSIN

İŞÇİ, müdürüne küfredince tazminatsız kovuldu. Yargıtay, noktayı koydu: Haklı!



KAÇAK TIRLATTI

KONYA'DA 3 kişinin katili Umut Balcı, bir cinayet daha işleyip kaçtı. TIR'da yakalandı.



KATLİAM YORGUNU

TAYLAND'DA bir asker AVM'ye girdi. 20 kişiyi katletti. "3 kişi yaşıyor ama çok yoruldum" dedi.



BUMBAR HIRSIZI

ADIYAMANLI bir kadın, kendini öğretmen olarak tanıttı. Dükkandan 2.5 porsiyon bumbar ve 6 şırdan alıp kaçtı.



NİJERYALI DJ'E İNFAZ

ŞİŞLİ'DE DJ Emmanuel Okonyia, el ve ayakları bağlı ölü bulundu. Arkadaşları şoke oldu.



BABA PANİK

BURSA'DA 2 aylık Muhammed'in dili boğazına kaçtı. Babası, kucaklayıp yola fırladı.

TRAFİK ekip otosuna binerek bebeğini hastaneye ulaştırdı. Minik yavrunun durumu iyi... TÜM MANŞETLER