Bugünkü
Takvim

'te doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası

Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası ortaya atıldı. ’te 3’üncü çocuğunu dünyaya getiren , yaşamını yitirdi. Eşi, ihmal olduğunu iddia etti.

'Damar'dan acı
Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası ortaya atıldı. Olay dün 'te yaşandı. 9 aylık hamile olan Cennet Damar'ın (35) doğum sancısı tuttu. Eşi Yusuf Damar tarafından özel hastaneye götürüldü. Genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi. Ancak doğum sonrası alındığı ameliyatta yaşamını yitirdi. Eşi Yusuf Demir, doğum sonrasında gelişen komplikasyona rağmen doktorların eşini bırakıp gittiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Damar, "Hastaneye polisler gelince, kapıyı zorlayarak ameliyathaneye girdim ve eşimin cansız bedenini gördüm" dedi. Hastane yetkilileri ise kadının doğum sırasında beklenmedik bir şekilde gelişen komplikasyon nedeniyle ameliyata alındığını, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.



, henüz 35 yaşındaydı. Doğumda yaşamını yitirdi.




Eşini kaybeden Yusuf Demir, hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGaziantep'te doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri