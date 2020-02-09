Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası ortaya atıldı. Olay dün Gaziantep'te yaşandı. 9 aylık hamile olan Cennet Damar'ın (35) doğum sancısı tuttu. Eşi Yusuf Damar tarafından özel hastaneye götürüldü. Genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi. Ancak doğum sonrası alındığı ameliyatta yaşamını yitirdi. Eşi Yusuf Demir, doğum sonrasında gelişen komplikasyona rağmen doktorların eşini bırakıp gittiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Damar, "Hastaneye polisler gelince, kapıyı zorlayarak ameliyathaneye girdim ve eşimin cansız bedenini gördüm" dedi. Hastane yetkilileri ise kadının doğum sırasında beklenmedik bir şekilde gelişen komplikasyon nedeniyle ameliyata alındığını, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cennet Damar, henüz 35 yaşındaydı. Doğumda yaşamını yitirdi.
Eşini kaybeden Yusuf Demir, hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.
Cennet Damar, henüz 35 yaşındaydı. Doğumda yaşamını yitirdi.
Eşini kaybeden Yusuf Demir, hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.
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