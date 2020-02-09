Apartmanın 3'üncü katındaki balkondan atlayan kadın, öldü Yeliz Ş, kendini 3. kattan aşağı bırakarak hayatına son verdi. İşte Takvim Gazetesi’nin 9 Şubat 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Ordu Altınordu'da psikolojik sorunları olan Yeliz Ş. (36), dün apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonundan kendini attı. Genç kadının düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yeliz Ş, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



OTELDE SIR SON OTELDE SIR SON

Kocaeli'de Endonezya uyruklu Y.I.H. adlı kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya (28), odasından çıkmayınca otel personeli telefonla kendisini aradı. Ama cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giren görevliler, Küçükkaya'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Hayatını kaybeden gencin sır ölümüyle ilgili Y.İ.H'nin ifadesine başvuracak.



KATİL EVLAT ANKARA'DA

Hakan Ünsal (40), dün eşi S. Ünsal ile tartışmaya başladı. Silahını çekerek karısını öldürmek istedi. 15 yaşındaki M. Ünsal ise içeriye girdi. Babasının elindeki tabancayı almak istedi. Arbedede silahtan çıkan mermi başına isabet eden baba Ünsal, yaşamını yitirdi. Genç adam ise gözaltına alındı. Ünsal'ın eşine 17 yıldır şiddet uyguladığı ve eve sık sık alkollü gelip tartışma çıkardığı iddia edildi.

