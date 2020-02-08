Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

Dünyaevine girmeye hazırlanan genç kız, ölmek istedi. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Ülkü Y. (23), kına gecesinden sonra evine gitti. Tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihara teşebbüs etti. Kanlar içinde kalan genç kız, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Genç kızın nişanlı olduğu ve bugün düğününün yapılmasının planlandığı belirtildi.
- Yaşam
- 08.02.2020
- Gazete
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