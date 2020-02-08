Çok yaşa nine!

Edirne'de A.A. (14), evde doğum yaptı. Bir yakını bebeği çöp konteynerine attı. Pencereden dışarı bakan Nebahat Gümüş, durumu fark etti. Polise haber verdi. Çocuk ve A.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gümüş, "Baktım bebek, ağlıyor. Dayanamadım" dedi. Korumaya alınan A.A, tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.
Nebahat Gümüş, yeni doğan bebeği kurtardı.
Nebahat Gümüş, yeni doğan bebeği kurtardı.
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