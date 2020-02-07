Korkunç olay İskoçya'da meydana geldi. Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown dört yıldır sevgiliydi.

Dört yıl boyunca genç kadın, ikilinin arasında güvene dayalı ve aşk dolu bir ilişki olduğuna inandı. Hatta bir gün evleneceklerini düşünüyordu.

Çift aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak 2017 yılında Nicole erkek arkadaşının onu uyurken taciz ettiğini ve bu taciz anlarını kameraya kaydettiğini öğrendi.