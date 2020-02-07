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  • 07.02.2020 09:23
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 09:23

'da yaşan genç kadın sevgilisi hakkındaki gerçeği öğrenince şoke oldu! Evlilik hayali kurduğu kişi çıktı!

’da yaşayan genç kadın sevgili tarafından dehşeti yaşadı. 4 yıldır sevgilisi ile birlikte yaşayan Nicola Roison isimli kadının başına gelen korkunç olay ülke ajanslarında büyük yankı buldu. Sevgilisi ile evlilik hayali kuran kadın, o gerçeği öğrenince şoke oldu. Meğer genç kadının sevgilisi o uyurken kendisini taciz edip kameraya alıyormuş. İşte tüm detaylar…

Korkunç olay İskoçya'da meydana geldi. Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown dört yıldır sevgiliydi.

Dört yıl boyunca genç kadın, ikilinin arasında güvene dayalı ve aşk dolu bir ilişki olduğuna inandı. Hatta bir gün evleneceklerini düşünüyordu.

Çift aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak 2017 yılında Nicole erkek arkadaşının onu uyurken taciz ettiğini ve bu taciz anlarını kameraya kaydettiğini öğrendi.

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