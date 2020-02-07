Denizli'de geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi Arifenur Akdağ, yedi günün ardından Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde bulundu. Akdağ, emniyetteki ifadesinde, "Ailemin yanına gitmek istemiyorum" diye konuştu. Yetkililer ise genç kızın devlet korumasına alındığını duyurdu.