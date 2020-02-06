6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 6 bin 829 lira, 4 bilenler 104 lira, 3 bilenler ise 14 lira ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 6 bin 829 lira, 4 bilenler 104 lira, 3 bilenler ise 14 lira ikramiye alacak. 4,7,28,29,35,37
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