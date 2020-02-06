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, büyü yalanıyla onlarca kişiyi dolandırdı

, “Evinizin altında altın var. Çıkarmak için büyüyü bozmalıyız” yalanıyla insanları dolandırdı. 2 milyon liralık vurgun yaptı. Mağdurlardan 200, Musa Cihangir ise 670 bin lira kaptırdı.

Altın vuruş!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü programı da milyonları ekran başına bağladı... Önceki gün yayına katılan Adile Yeşilgöz, 4 çocuklu ve evli İhsan Çapar tarafından dolandırıldığını anlattı. Genç kadın, "'Evinizin altında 500 kilo altın var. Ama gömünün üzerinde de büyü var. Büyü bozulunca bidonlar altınla dolacak' dedi. 150 bin liralık altınımızı çaldı" ifadelerini kullandı.

Bu şok açıklamalar üzerine Çapar tarafından dolandırılan diğer mağdurlar da teker teker ortaya çıktı. Dünkü yayına katılan mağdurların, Çapar'a 2 milyon lira kaptırdıkları anlaşıldı. O isimlerden , "İhsan bana evlenmem için bir kadın buldu. Ama kadın sonra kaçtı. 200 bin liraya yakın paramı kaybettim. Bir süre sonra bir kadın daha getirdiler. Ona da para kaptırdım" diye konuştu.



, ile internetten tanışmıştı. 'Büyü' yalanıyla genç kadın ile babası Mehmet Bey'den 350 bin lira almıştı.



Dolandırıcı İhsan Çapar



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