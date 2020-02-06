ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü programı da milyonları ekran başına bağladı... Önceki gün yayına katılan Adile Yeşilgöz, 4 çocuklu ve evli İhsan Çapar tarafından dolandırıldığını anlattı. Genç kadın, "'Evinizin altında 500 kilo altın var. Ama gömünün üzerinde de büyü var. Büyü bozulunca bidonlar altınla dolacak' dedi. 150 bin liralık altınımızı çaldı" ifadelerini kullandı.
Bu şok açıklamalar üzerine Çapar tarafından dolandırılan diğer mağdurlar da teker teker ortaya çıktı. Dünkü yayına katılan mağdurların, Çapar'a 2 milyon lira kaptırdıkları anlaşıldı. O isimlerden Neytullah Bozkurt, "İhsan bana evlenmem için bir kadın buldu. Ama kadın sonra kaçtı. 200 bin liraya yakın paramı kaybettim. Bir süre sonra bir kadın daha getirdiler. Ona da para kaptırdım" diye konuştu.
İhsan Çapar, Adile Yeşilgöz ile internetten tanışmıştı. 'Büyü' yalanıyla genç kadın ile babası Mehmet Bey'den 350 bin lira almıştı.
Dolandırıcı İhsan Çapar
Bu şok açıklamalar üzerine Çapar tarafından dolandırılan diğer mağdurlar da teker teker ortaya çıktı. Dünkü yayına katılan mağdurların, Çapar'a 2 milyon lira kaptırdıkları anlaşıldı. O isimlerden Neytullah Bozkurt, "İhsan bana evlenmem için bir kadın buldu. Ama kadın sonra kaçtı. 200 bin liraya yakın paramı kaybettim. Bir süre sonra bir kadın daha getirdiler. Ona da para kaptırdım" diye konuştu.
İhsan Çapar, Adile Yeşilgöz ile internetten tanışmıştı. 'Büyü' yalanıyla genç kadın ile babası Mehmet Bey'den 350 bin lira almıştı.
Dolandırıcı İhsan Çapar
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