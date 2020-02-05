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Sahte sağlık kurulu raporuyla 40 kişiyi emekli etmişler!

Eskişehir’de, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyen aralarında bir doktorun da bulunduğu 68 şüpheli hakkında ‘resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerden 40'ının sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olup, devletten bugüne kadar toplam 4 milyon lira maaş aldıkları ortaya çıktı.

Sahte emekli
Eskişehir'de sahteci çete yakalandı. 40 kişiyi emekli ettikleri anlaşıldı.


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