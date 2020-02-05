Otobüs şoförü, içinde 18 bin dolar olan çantayı sahibine teslim etti
Antalya'da otobüs şoförü İbrahim Bardak, araçta çanta unutulduğunu fark etti. Durumu polise bildirdi. Ekipler çantayı sahibi Yunus Gülbaş'a teslim etti. Gülbaş, "Çantada 18 bin dolar vardı. Kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.
Antalya'da otobüs şoförü İbrahim Bardak, araçta çanta unutulduğunu fark etti. Durumu polise bildirdi. Ekipler çantayı sahibi Yunus Gülbaş'a teslim etti. Gülbaş, "Çantada 18 bin dolar vardı. Kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.
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