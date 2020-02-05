Bugünkü
Takvim

Otobüs şoförü, içinde 18 bin dolar olan çantayı sahibine teslim etti

Antalya'da otobüs şoförü İbrahim Bardak, araçta çanta unutulduğunu fark etti. Durumu polise bildirdi. Ekipler çantayı sahibi Yunus Gülbaş'a teslim etti. Gülbaş, "Çantada 18 bin dolar vardı. Kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

Helal olsun
Antalya'da otobüs şoförü İbrahim Bardak, araçta çanta unutulduğunu fark etti. Durumu polise bildirdi. Ekipler çantayı sahibi Yunus Gülbaş'a teslim etti. Gülbaş, "Çantada 18 bin dolar vardı. Kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOtobüs şoförü, içinde 18 bin dolar olan çantayı sahibine teslim etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri