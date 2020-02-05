Bu da hırsız depremi Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazları çalınıp, tahrip edildi. İstasyonun çalışmaması üzerine durumun bildirildiği jandarma, cihazları üzerinde bulunan GPS'den yola çıkarak yakındaki bir mahalledeki evde ve araziye atılmış olarak buldu.

Tekirdağ Şarköy'deki deprem kayıt istasyonuna hırsız girdi. Cihazları çalıp gitti. 4 aylık verilerin yok olduğu bildirildi. TÜM MANŞETLER