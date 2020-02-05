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19 yaşındaki , ekibine girdi

Yozgatlı , kendi imkanları ile kodlama öğrendi. Bu alanda kendisini geliştirdi. Mars'a gönderilen insansız keşif aracını tasarlayan ekibine girdi. Öğrencilere bilim ve teknolojinin gücünü anlatan Güneş, "Gizli buzlanma nedeniyle araçta kontrol kaybı yaşandığında devreye girdiği bir proje geliştiriyorum" dedi.

Bilim elçisi
Yozgatlı Elif Eda Güneş, kendi imkanları ile kodlama öğrendi. Bu alanda kendisini geliştirdi. Mars'a gönderilen insansız keşif aracını tasarlayan Ancha Space Uzay Teknolojileri ekibine girdi. Öğrencilere bilim ve teknolojinin gücünü anlatan Güneş, "Gizli buzlanma nedeniyle araçta kontrol kaybı yaşandığında yapay zekanın devreye girdiği bir proje geliştiriyorum" dedi.

ALİ ALTUNTAŞ

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