Yozgatlı Elif Eda Güneş, kendi imkanları ile kodlama öğrendi. Bu alanda kendisini geliştirdi. Mars'a gönderilen insansız keşif aracını tasarlayan Ancha Space Uzay Teknolojileri ekibine girdi. Öğrencilere bilim ve teknolojinin gücünü anlatan Güneş, "Gizli buzlanma nedeniyle araçta kontrol kaybı yaşandığında yapay zekanın devreye girdiği bir proje geliştiriyorum" dedi.
ALİ ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ
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