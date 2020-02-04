Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu, arkadaşları yasa boğuldu!

Üniversiteli genç kız yaşamını yitirdi. Şüpheli olay dün Muğla'da meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 2. sınıf öğrencisi Asiye Erdem, yatağında hareketsiz halde bulundu. Oda arkadaşı hemen telefona sarıldı. Polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Asiye Erdem, yatağında ölü bulundu.
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Asiye Erdem, yatağında ölü bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.