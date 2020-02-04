Trafik kazasında ölen 10 yaşındaki Berat'ın mezarını sınıf arkadaşları ziyaret etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Berat Eren Erkan’ın (10) sınıf arkadaşları mezarı başında dua etti. Sakarya'da Berat Eren Erkan, kazada öldü. Sınıf arkadaşları okulun ilk günü mezarına gidip gözyaşı döktü. Berat daha 10 yaşındaydı.
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