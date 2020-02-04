Bugünkü
Takvim

Kansere yakalanan 3 farklı kadın hastalığı yendi, mücadeleleriyle herkese örnek oldu

Çağın hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Hastalığı yenen 3 farklı kadın, hayata yeniden bağlandı. İzmir'de 41 yaşındaki Derya Eren, 3 yıl önce, yediği dönerden zehirlendi, hastaneye gitti. Kadına, apendiks kanseri teşhisi konuldu. Eren, hastalığı yenmeyi başardı. Yine İzmir'de oğlu Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle oluşan Ayşegül Süyür (39), meme kanserine yakalandı. O kanseri yendi. Tekirdağ'da ise hemşire Yeşim Çoban (43), meme ve tiroit kanserine yakalandı. Hastalığını yenerek örnek oldu.

Kanser savaşçıları
Çağın hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Hastalığı yenen 3 farklı kadın, hayata yeniden bağlandı. İzmir'de 41 yaşındaki Derya Eren, 3 yıl önce, yediği dönerden zehirlendi, hastaneye gitti. Kadına, apendiks kanseri teşhisi konuldu. Eren, hastalığı yenmeyi başardı. Yine İzmir'de oğlu Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle oluşan Ayşegül Süyür (39), meme kanserine yakalandı. O kanseri yendi. Tekirdağ'da ise hemşire Yeşim Çoban (43), meme ve tiroit kanserine yakalandı. Hastalığını yenerek örnek oldu.



Hemşire Yeşim Çoban, meme ve tiroit kanserini yendi.



Ayşegül Süyür, meme kanserinden kurtuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKansere yakalanan 3 farklı kadın hastalığı yendi, mücadeleleriyle herkese örnek oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri