Kansere yakalanan 3 farklı kadın hastalığı yendi, mücadeleleriyle herkese örnek oldu Çağın hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Hastalığı yenen 3 farklı kadın, hayata yeniden bağlandı. İzmir'de 41 yaşındaki Derya Eren, 3 yıl önce, yediği dönerden zehirlendi, hastaneye gitti. Kadına, apendiks kanseri teşhisi konuldu. Eren, hastalığı yenmeyi başardı. Yine İzmir'de oğlu Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle oluşan Ayşegül Süyür (39), meme kanserine yakalandı. O kanseri yendi. Tekirdağ'da ise hemşire Yeşim Çoban (43), meme ve tiroit kanserine yakalandı. Hastalığını yenerek örnek oldu.

Çağın hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Hastalığı yenen 3 farklı kadın, hayata yeniden bağlandı. İzmir'de 41 yaşındaki Derya Eren, 3 yıl önce, yediği dönerden zehirlendi, hastaneye gitti. Kadına, apendiks kanseri teşhisi konuldu. Eren, hastalığı yenmeyi başardı. Yine İzmir'de oğlu Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle oluşan Ayşegül Süyür (39), meme kanserine yakalandı. O kanseri yendi. Tekirdağ'da ise hemşire Yeşim Çoban (43), meme ve tiroit kanserine yakalandı. Hastalığını yenerek örnek oldu.







Hemşire Yeşim Çoban, meme ve tiroit kanserini yendi.







Ayşegül Süyür, meme kanserinden kurtuldu. hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Hastalığı yenen 3 farklı kadın, hayata yeniden bağlandı. İzmir'de 41 yaşındaki, 3 yıl önce, yediği dönerden zehirlendi, hastaneye gitti. Kadına, apendiks kanseri teşhisi konuldu. Eren, hastalığı yenmeyi başardı. Yine İzmir'de oğlu Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle oluşan(39), meme kanserine yakalandı. O kanseri yendi. Tekirdağ'da ise hemşire(43), meme ve tiroit kanserine yakalandı.Hemşire Yeşim Çoban, meme ve tiroit kanserini yendi.Ayşegül Süyür, meme kanserinden kurtuldu. TÜM MANŞETLER