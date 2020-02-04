Kansere yakalanan 3 farklı kadın hastalığı yendi, mücadeleleriyle herkese örnek oldu

Çağın hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Hastalığı yenen 3 farklı kadın, hayata yeniden bağlandı. İzmir'de 41 yaşındaki Derya Eren, 3 yıl önce, yediği dönerden zehirlendi, hastaneye gitti. Kadına, apendiks kanseri teşhisi konuldu. Eren, hastalığı yenmeyi başardı. Yine İzmir'de oğlu Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle oluşan Ayşegül Süyür (39), meme kanserine yakalandı. O kanseri yendi. Tekirdağ'da ise hemşire Yeşim Çoban (43), meme ve tiroit kanserine yakalandı. Hastalığını yenerek örnek oldu.
Hemşire Yeşim Çoban, meme ve tiroit kanserini yendi.
Ayşegül Süyür, meme kanserinden kurtuldu.
Hemşire Yeşim Çoban, meme ve tiroit kanserini yendi.
Ayşegül Süyür, meme kanserinden kurtuldu.
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