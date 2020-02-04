Eski eşine şiddet uygulayan koca 3 aylığına takılan elektronik kelepçeyi kırdı, tutuklandı

Elektronik kelepçeyi kıran koca, eşine şiddet davasında tutuklandı. Aydın'da 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayıp, tehdit ettiği gerekçesiyle ayağına elektronik kelepçe takılan Murat Cem K. (36) kelepçeyi kırdı. Hakkında, 'devlet malına zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklandı.
Dayakçı koca Murat Cem K. eşine şiddet uyguladı. Elektronik kelepçeyi de kırınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeliha Erdemir, rahat bir nefes aldı.
Dayakçı koca Murat Cem K. eşine şiddet uyguladı. Elektronik kelepçeyi de kırınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeliha Erdemir, rahat bir nefes aldı.
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