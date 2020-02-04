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12 kişiye 49’ar bin

On Numara'da 10 bilen 12 kişi, 49.236'şar lira kazandı. 9 bilenler 2.276, 8 bilenler 109, 7 bilenler 18, 6 bilenler 3, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira alacak.

12 kişiye 49’ar bin
On Numara'da 10 bilen 12 kişi, 49.236'şar lira kazandı. 9 bilenler 2.276, 8 bilenler 109, 7 bilenler 18, 6 bilenler 3, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira alacak.

3, 5, 7, 15, 16 ,19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69, 76

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