12 kişiye 49’ar bin

On Numara'da 10 bilen 12 kişi, 49.236'şar lira kazandı. 9 bilenler 2.276, 8 bilenler 109, 7 bilenler 18, 6 bilenler 3, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira alacak.
3, 5, 7, 15, 16 ,19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69, 76
3, 5, 7, 15, 16 ,19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69, 76
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