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Uzaydan gelen taşa ziyaretçi ilgisi

Çorum'da çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz'ın tarlasından gök taşı çıktı! Geçen yıl bulunan 68 kiloluk taş geçici süreyle Çorum Müzesi'nde ziyarete açıldı. Yoğun ilgi gören gök taşı nedeniyle müzenin ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Tatil için Çorum'a giden Emine Kutatgu ise "Buraya geldiğimizde gök taşından haberimiz oldu. Daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel ve benim için hayret verici bir parça" dedi.

Merakta uzay!
Çorum'da çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz'ın tarlasından gök taşı çıktı! Geçen yıl bulunan 68 kiloluk taş geçici süreyle Çorum Müzesi'nde ziyarete açıldı. Yoğun ilgi gören gök taşı nedeniyle müzenin ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Tatil için Çorum'a giden Emine Kutatgu ise "Buraya geldiğimizde gök taşından haberimiz oldu. Daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel ve benim için hayret verici bir parça" dedi.

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