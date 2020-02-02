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Yer: ... Babasının silahıyla oynarken kendini vuran genç hayatını kaybetti

'te Armağan B. (17), babasına ait tabanca ile oynadı. Bir süre sonra kendini karnından vurmasıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.

Ölümcül oyun
Kocaeli Gölcük'te Armağan B. (17), babasına ait tabanca ile oynadı. Bir süre sonra kendini karnından vurmasıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.

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