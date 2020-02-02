Kocaeli Gölcük'te Armağan B. (17), babasına ait tabanca ile oynadı. Bir süre sonra kendini karnından vurmasıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Kocaeli Gölcük'te Armağan B. (17), babasına ait tabanca ile oynadı. Bir süre sonra kendini karnından vurmasıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.
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