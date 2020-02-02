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1.9 milyon lira devretti

1.9 milyon lira devretti... 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 7.737, 4 bilenler 100, 3 bilenler 13 lira alacak.

1.9 milyon lira devretti
6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 7.737, 4 bilenler 100, 3 bilenler 13 lira alacak.

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