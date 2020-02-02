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öldürülen anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı

'da boşandığı (40) tarafından tabancayla başlarından vurularak öldürülen (35) ile kızı (12) için dün cenaze töreni düzenlendi. Yakınları yıkıldı...

Acı veda
Antalya'da boşandığı Birol Köse (40) tarafından tabancayla başlarından vurularak öldürülen Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse (12) için dün cenaze töreni düzenlendi. Abla Esra Gök ile kızları, uzun süre iki tabutun başında gözyaşı döktü. katledilen anne kız gözyaşları arasında toprağa verildi.



ile kızı tabancayla öldürüldü.

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