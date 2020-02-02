Antalya'da boşandığı Birol Köse (40) tarafından tabancayla başlarından vurularak öldürülen Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse (12) için dün cenaze töreni düzenlendi. Abla Esra Gök ile kızları, uzun süre iki tabutun başında gözyaşı döktü. Hunharca katledilen anne kız gözyaşları arasında toprağa verildi.
Esma Polat ile kızı Ekin Köse tabancayla öldürüldü.
Esma Polat ile kızı Ekin Köse tabancayla öldürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.