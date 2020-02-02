'Bug' şu işe!

Kırklareli'de Pınar Çıdar'ın Serenay Sinar'dan bakmak için aldığı Bug cinsi köpeğin, Sinar'a sormadan başkasına verildiği iddia edildi. Sinar, "Köpeğime bakabileceğini söyledi. Başkasına vermiş" diye konuştu. Çıdar ise "Köpek 2 senedir bende. Hiç ilgilenmedi. Köpek mutlu" dedi.
Serenay Sinar, köpeğini çok özlediğini belirtti.
Serenay Sinar, köpeğini çok özlediğini belirtti.
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