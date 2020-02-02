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'Bug' şu işe!

'de 'ın 'dan bakmak için aldığı Bug cinsi köpeğin, Sinar'a sormadan başkasına verildiği iddia edildi. Sinar, "Köpeğime bakabileceğini söyledi. Başkasına vermiş" diye konuştu. Çıdar ise "Köpek 2 senedir bende. Hiç ilgilenmedi. Köpek mutlu" dedi.

'Bug' şu işe!
Kırklareli'de Pınar Çıdar'ın Serenay Sinar'dan bakmak için aldığı Bug cinsi köpeğin, Sinar'a sormadan başkasına verildiği iddia edildi. Sinar, "Köpeğime bakabileceğini söyledi. Başkasına vermiş" diye konuştu. Çıdar ise "Köpek 2 senedir bende. Hiç ilgilenmedi. Köpek mutlu" dedi.



Serenay Sinar, köpeğini çok özlediğini belirtti.

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