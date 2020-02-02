Adana'da Mehtap Ateş (31) ile arkadaşı Murat A. dün otomobille yola çıktı. Genç kadın, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip araçtan indi. Bir daha da geri dönmedi. Murat A., yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş'e ait olduğunu anlayınca polisi aradı. Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı.
Mehtap Ateş'ten geriye kanlı fotoğraf kaldı.
Mehtap Ateş'ten geriye kanlı fotoğraf kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.