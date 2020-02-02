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'da yol kenarında korkunç ölüm! Genç kadının parçalanmış cesedi bulundu...

'da (31) ile arkadaşı A. dün otomobille yola çıktı. Genç kadın, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip araçtan indi. Bir daha da geri dönmedi. Murat A., yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş'e ait olduğunu anlayınca polisi aradı. Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı.

İçimiz parçalandı!
Adana'da Mehtap Ateş (31) ile arkadaşı A. dün otomobille yola çıktı. Genç kadın, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip araçtan indi. Bir daha da geri dönmedi. Murat A., yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş'e ait olduğunu anlayınca polisi aradı. Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı.


Mehtap Ateş'ten geriye kanlı fotoğraf kaldı.

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