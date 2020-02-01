Meryem’in kahramanı olun Manisa'da yaşayan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızları Meryem (3.5), beyincik erimesi hastalığına yakalandı. Aile tek bir dozu 56 bin euro olan ilacı alamadı.

Manisa'da yaşayan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızları Meryem (3.5), beyincik erimesi hastalığına yakalandı. Aile tek bir dozu 56 bin euro olan ilacı alamadı. Baba İbrahim Karaman, "Kızım ilacı kullanamazsa hayatını kaybedecek. Bu ilacı da ayda 2 defa almamız gerekiyor. Çaresiziz" diyerek yardım istedi. TÜM MANŞETLER