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Meryem’in kahramanı olun

Manisa'da yaşayan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızları Meryem (3.5), beyincik erimesi hastalığına yakalandı. Aile tek bir dozu 56 bin euro olan ilacı alamadı.

Meryem’in kahramanı olun
Manisa'da yaşayan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızları Meryem (3.5), beyincik erimesi hastalığına yakalandı. Aile tek bir dozu 56 bin euro olan ilacı alamadı. Baba İbrahim Karaman, "Kızım ilacı kullanamazsa hayatını kaybedecek. Bu ilacı da ayda 2 defa almamız gerekiyor. Çaresiziz" diyerek yardım istedi.

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