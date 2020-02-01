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'ta süper lüks malikane 500 milyon dolara satılık

'nin kentine yakın Bel-Air bölgesindeki en yüksek tepeye kurulan malikane gibi ev, 500 milyon dolara satışa çıkarıldı. Evde 20 yatak odası, 30 banyo ve 5 havuz var...

500 milyon dolara satılık
ABD'nin kentine yakın Bel-Air bölgesindeki en yüksek tepeye kurulan malikane gibi ev, 500 milyon dolara satışa çıkarıldı. Eski film yapımcısı Nile Niami tarafından yaptırılan One isimli ev, toplam 9 bin 290 metrekare kapalı alana sahip. Lükste sınır tanımayan, okyanus manzarası bulunan 'nin en pahalı evinde; 20 yatak odası, 30 banyo, 30 araçlık garaj, 40 kişilik sinema, bowling salonu, 5 havuz ve sadece denizanalarının yüzdüğü akvaryum da bulunuyor. Akıllı sistemle donatılan evdeki altın zürafa heykeli, otomatik kahve musluğu, şampanya mahzeni ve 2 katlı şelale de dikkatleri çekiyor.



Her türlü lüksün düşünüldüğü malikanede, açık ve kapalı 5 havuz bulunuyor. evde 2 katlı şelale de var.

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