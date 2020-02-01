Kazada ikiye bölünen aracından yürüyerek çıkıp gitti

Antalya'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında, N.A. idaresindeki otomobil, kavşakta 22 yaşındaki Ümit Pamukçu'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Pamukçu'nun aracı ikiye bölündü. Genç adam ise yol fırladı. Burnu bile kanamadı. Pamukçu, hayatını kurtaran aracının hurdasını ailesi üzüldüğü için sattı. Yine aynı araçtan alan ve çevresinde 'uçan adam' olarak anılmaya başlanan genç adam , "Birinci arabamda şanslıydım, bütün şansımı da o kazada kullanmış olabilirim" dedi.
GURBETTE FACİA
RUSYA Mtsensk'teki metal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayın şiddetiyle fabrikanın çatısı çöktü. 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti. 3 Türk vatandaşı da yaralandı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli yetkililer hastanede tedavi gören yaralı vatandaşların yanına giderek destek sağladı.
ELAZIĞ YİNE SALLANDI
Elazığ Sivrice'de dün saat 18.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, kentte büyük korku yaşattı. Bölgede geçen hafta yaşanan 6.8'lik depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.
MADENDEN ACI HABER
Zonguldak'da ruhsatsız maden ocağında göçme yaşandı. 20 saatlik çalışmanın ardından işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cesedine ulaşıldı. İşletmeci O.A, gözaltına alındı.
KATLİAM YOLCULUĞU
ÇORUMLU Birol Köse, 720 km gitti. Antalya'da eski eşinin evine girdi.
ESMA Polat ile kızını öldürüp intihar etti.
UYUZ SALGINI
İstanbul'daki polis okulunda uyuz salgını çıktı. Kampüs karantinaya alındı. Öğrenciler evlerine yollandı.
FATMA'DAN NET TUZAK
Antalyalı İbrahim D, internette kendini 'Fatma' diye tanıttı. Salih B'yi 35 bin TL çarptı.
GURBETTE FACİA
RUSYA Mtsensk'teki metal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayın şiddetiyle fabrikanın çatısı çöktü. 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti. 3 Türk vatandaşı da yaralandı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli yetkililer hastanede tedavi gören yaralı vatandaşların yanına giderek destek sağladı.
ELAZIĞ YİNE SALLANDI
Elazığ Sivrice'de dün saat 18.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, kentte büyük korku yaşattı. Bölgede geçen hafta yaşanan 6.8'lik depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.
MADENDEN ACI HABER
Zonguldak'da ruhsatsız maden ocağında göçme yaşandı. 20 saatlik çalışmanın ardından işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cesedine ulaşıldı. İşletmeci O.A, gözaltına alındı.
KATLİAM YOLCULUĞU
ÇORUMLU Birol Köse, 720 km gitti. Antalya'da eski eşinin evine girdi.
ESMA Polat ile kızını öldürüp intihar etti.
UYUZ SALGINI
İstanbul'daki polis okulunda uyuz salgını çıktı. Kampüs karantinaya alındı. Öğrenciler evlerine yollandı.
FATMA'DAN NET TUZAK
Antalyalı İbrahim D, internette kendini 'Fatma' diye tanıttı. Salih B'yi 35 bin TL çarptı.
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