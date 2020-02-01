İlişki yaşadığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

Konya'da 8 yıllık evli Saliha Ö. (26), yasak aşkı Sadık Akman'ı (34), tren garının tuvaletinde kurşunladı. Adam, kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı.
AKRABASININ SEVGİLİSİ
Kadın, cinayeti neden işlediğini anlattı. Saliha Ö. 6 yıl önce evli bir akrabasının ilişki yaşadığı Akman ile söz konusu kadının, kendisine ait cep telefonundan mesaj göndermesi üzerine tanıştıklarını söyledi.
BAŞLARDA HOŞLANDIM
Saliha Ö, "Sadık'tan hoşlanmıştım. Birkaç kere kendi rızamla ilişkiyi girdik. Sonra rahatsız etmeye başladı. Kocama söyledim. Onu vurmak için evden çıktı. Kayınpederim durdurdu. Telefon numaramı değiştirdim, o dönem olay bu şekilde kapandı" dedi.
HER ÇARŞAMBA
Ö. şöyle devam etti: "Çocuğu tedavi için götürdüğüm hastanede görüşüyorduk. Sadık ile olayın gerçekleştiği tuvalete girdik. Silahı ağzıma dayayıp, ilişkiye girdi. Her çarşamba tuvalette, zorla ilişkiye girmeye başladı. Birinde boğazıma bıçak dayadı. Birinde ise silahı kafama dayayarak, tecavüz etti. 7-8 hafta daha, çocuğumu rehabilitasyon merkezine götürdükten sonra tuvalette Sadık ile cinsel ilişkiye girdim."
KOCAMIN PEŞİNİ BIRAK!
Akman'ın karısının kendisini aradığını belirten Saliha Ö., "Eşi beni arayıp, kocasını bırakmamı söyledi. Sadık'tan ayrılmak için ısrar ettim. Kabul etmiyordu. Olay günü her zaman buluştuğumuz tuvalette görüştük. Sadık yine yaptığımız görüşmeleri eşim ve aileme göstermekle tehdit etti. Çıkan olayda onu vurdum" dedi.
OYUNCAK SİLAH MI GETİRDİN?
Katil kadın, "Çantamdaki silahı çıkarıp, gösterdim. Sadık, 'Oyuncak silah mı getirdin?' dedi. Boşluğa bir el ateş ettim. Üzerime atladı, sol kolumu tuttu ve sağ elimdeki silahı almaya çalıştı. Ateş ettim. Kayınpederimi aradım" dedi.
AKRABASININ SEVGİLİSİ
Kadın, cinayeti neden işlediğini anlattı. Saliha Ö. 6 yıl önce evli bir akrabasının ilişki yaşadığı Akman ile söz konusu kadının, kendisine ait cep telefonundan mesaj göndermesi üzerine tanıştıklarını söyledi.
BAŞLARDA HOŞLANDIM
Saliha Ö, "Sadık'tan hoşlanmıştım. Birkaç kere kendi rızamla ilişkiyi girdik. Sonra rahatsız etmeye başladı. Kocama söyledim. Onu vurmak için evden çıktı. Kayınpederim durdurdu. Telefon numaramı değiştirdim, o dönem olay bu şekilde kapandı" dedi.
HER ÇARŞAMBA
Ö. şöyle devam etti: "Çocuğu tedavi için götürdüğüm hastanede görüşüyorduk. Sadık ile olayın gerçekleştiği tuvalete girdik. Silahı ağzıma dayayıp, ilişkiye girdi. Her çarşamba tuvalette, zorla ilişkiye girmeye başladı. Birinde boğazıma bıçak dayadı. Birinde ise silahı kafama dayayarak, tecavüz etti. 7-8 hafta daha, çocuğumu rehabilitasyon merkezine götürdükten sonra tuvalette Sadık ile cinsel ilişkiye girdim."
KOCAMIN PEŞİNİ BIRAK!
Akman'ın karısının kendisini aradığını belirten Saliha Ö., "Eşi beni arayıp, kocasını bırakmamı söyledi. Sadık'tan ayrılmak için ısrar ettim. Kabul etmiyordu. Olay günü her zaman buluştuğumuz tuvalette görüştük. Sadık yine yaptığımız görüşmeleri eşim ve aileme göstermekle tehdit etti. Çıkan olayda onu vurdum" dedi.
OYUNCAK SİLAH MI GETİRDİN?
Katil kadın, "Çantamdaki silahı çıkarıp, gösterdim. Sadık, 'Oyuncak silah mı getirdin?' dedi. Boşluğa bir el ateş ettim. Üzerime atladı, sol kolumu tuttu ve sağ elimdeki silahı almaya çalıştı. Ateş ettim. Kayınpederimi aradım" dedi.
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