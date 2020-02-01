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Bu defa uçamadı

polisi, dün tacirlerine operasyon yaptı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., polisi görünce kaçmaya başladı. 5 katlı binanın çatısına çıkıp yan taraftaki binanın çatısına atladı!




Mersin polisi, dün uyuşturucu tacirlerine operasyon yaptı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., polisi görünce kaçmaya başladı.

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