Mersin polisi, dün uyuşturucu tacirlerine operasyon yaptı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., polisi görünce kaçmaya başladı.
- Yaşam
- 01.02.2020
- Gazete
Bu defa uçamadı
Mersin polisi, dün uyuşturucu tacirlerine operasyon yaptı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., polisi görünce kaçmaya başladı. 5 katlı binanın çatısına çıkıp yan taraftaki binanın çatısına atladı!
Mersin polisi, dün uyuşturucu tacirlerine operasyon yaptı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., polisi görünce kaçmaya başladı.
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