Kilometreler engel olamadı. İngiliz anne ile Türk gencin bağlılığı duygulandırdı. İzmir'de Tayfun Erdem 2006'da 17 yaşındayken hastaneye gitti. Kalp nakli olmasına karar verildi. Genci hayata bağlayan haber ise 3 ay sonra Bodrum'dan geldi. Beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki İngiliz Craig Oliver Beston'ın kalbi, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine annesi Julie Beston'un onayıyla Erdem'e nakledildi. Beston, oğlunun kalbini taşıyan Erdem'i görmek için Türkiye'ye geldi.
İngiliz kadın, "Oğlumu kurtaramadım ama Tayfun'u hayatını kurtardım"dedi. Erdem ise şunları söyledi: "Onların bir evladı gibi olduğumu düşünüyorum. Bana çok değer veriyorlar."
İngiliz Craig Oliver Beston
İngiliz kadın, "Oğlumu kurtaramadım ama Tayfun'u hayatını kurtardım"dedi. Erdem ise şunları söyledi: "Onların bir evladı gibi olduğumu düşünüyorum. Bana çok değer veriyorlar."
İngiliz Craig Oliver Beston
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