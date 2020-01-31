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İngiliz ile 'in 'kalpten' bağlılığı!

'de yaşayan , 'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden oğlunun kalbini taşıyan genç ve ailesi ile görüşmek üzere yeniden 'ye geldi. Beston, "Tayfun benim ikinci oğlum gibi. Ona sık sık, oğlumun kalbine iyi bakmasını söylüyorum. Oğlumun kalbi sayesinde biz Tayfun ve ailesiyle tanıştık ve kocaman bir aile olduk" dedi. ise "Onların bir evladı gibi olduğumu düşünüyorum. Bana çok değer veriyorlar. Bir araya gelince sımsıkı sarılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalpten ziyaret!
Kilometreler engel olamadı. İngiliz anne ile Türk gencin bağlılığı duygulandırdı. 'de Tayfun Erdem 2006'da 17 yaşındayken hastaneye gitti. Kalp nakli olmasına karar verildi. Genci hayata bağlayan haber ise 3 ay sonra 'dan geldi. Beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki İngiliz Craig Oliver Beston'ın kalbi, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine annesi Julie Beston'un onayıyla Erdem'e nakledildi. Beston, oğlunun kalbini taşıyan Erdem'i görmek için 'ye geldi.

İngiliz kadın, "Oğlumu kurtaramadım ama Tayfun'u hayatını kurtardım"dedi. Erdem ise şunları söyledi: "Onların bir evladı gibi olduğumu düşünüyorum. Bana çok değer veriyorlar."



İngiliz Craig Oliver Beston



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