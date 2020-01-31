Balkondan düşen çocuğun annesinin iş görüşmesine anneannesinin ise markete gittiği ortaya çıktı

Evde yalnız bırakılan çocuk ölümden döndü. Olay önceki gün İstanbul Şişli'de yaşandı. Evde yalnız bırakılan 8 yaşındaki Ukrayna uyruklu Filipp, 4'üncü kattaki balkondan düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başardı. Çocuğun annesi Sabina C.'ye aile yükümlülüğün ihlalinden işlem yapılırken, anneannesi Olga C.'nin de ifadesini alındı.
4'üncü kattan düşen çocuk, 1'inci kattaki balkon demirlerini tuttu. Aşağı düşmekten son anda kurtuldu.
Metrelerce yükseklikten düşen küçük çocuk, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.
Genç kadının iş görüşmesi için evden ayrıldığı ve oğlunu annesine emanet ettiği belirlendi. Tedavisi tamamlanan Filipp, ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4'üncü kattan düşen çocuk, 1'inci kattaki balkon demirlerini tuttu. Aşağı düşmekten son anda kurtuldu.
Metrelerce yükseklikten düşen küçük çocuk, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.
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