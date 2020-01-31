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Balkondan düşen çocuğun annesinin iş görüşmesine anneannesinin ise markete gittiği ortaya çıktı

’da 4’üncü kattan düşen çocuk, 1’inci kattaki balkon demirlerine tutunarak hayatta kaldı. Annesinin iş görüşmesine, anneannesinin ise markete gittiği ortaya çıktı!

Vay anasını!
Evde yalnız bırakılan çocuk ölümden döndü. Olay önceki gün Şişli'de yaşandı. Evde yalnız bırakılan 8 yaşındaki Ukrayna uyruklu Filipp, 4'üncü kattaki balkondan düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başardı. Çocuğun annesi Sabina C.'ye aile yükümlülüğün ihlalinden işlem yapılırken, anneannesi Olga C.'nin de ifadesini alındı.

Genç kadının iş görüşmesi için evden ayrıldığı ve oğlunu annesine emanet ettiği belirlendi. Tedavisi tamamlanan Filipp, ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




4'üncü kattan düşen çocuk, 1'inci kattaki balkon demirlerini tuttu. Aşağı düşmekten son anda kurtuldu.



Metrelerce yükseklikten düşen küçük çocuk, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

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