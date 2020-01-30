Üvey anne yaktı... İstanbul'da Y.T, üvey kızı I.T'ye bulaşık yüzünden kızdı. Bir demlik kaynar suyu üzerine attı. Her yeri yanan talihsiz kız, ölümle pençeleşiyor. İstanbul'da Y.T, üvey kızı I.T'ye bulaşık yüzünden kızdı. Bir demlik kaynar suyu üzerine attı. Her yeri yanan talihsiz kız, ölümle pençeleşiyor.
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