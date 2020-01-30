4.5 milyon Altındağ’a... 6 bilen Ankara'dan 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 lira kazandı. 5 bilenler 5.290 lira, 4 bilenler 81 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak. 6 bilen Ankara'dan 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 lira kazandı. 5 bilenler 5.290 lira, 4 bilenler 81 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak. 11,17,30,35,42,44
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