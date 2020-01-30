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'da 4.5 milyon Altındağ’a

4.5 milyon Altındağ’a... 6 bilen 'dan 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 lira kazandı. 5 bilenler 5.290 lira, 4 bilenler 81 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.

4.5 milyon Altındağ’a
6 bilen 'dan 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 lira kazandı. 5 bilenler 5.290 lira, 4 bilenler 81 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.

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