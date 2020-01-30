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'de mucize kurtuluş! Yere çakılmaktan son anda kurtuldu...

Şişli’de 8 yaşındaki çocuk, 4. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Önce 3. kat, oradan da düşüp 1. kat balkon demirlerine tutundu. Yere çakılmaktan son anda kurtuldu.

Mucize kurtuluş
İstanbul Şişli Kurtuluş Caddesi'ndeki 4. katta bulunan evde yalnız olan 8 yaşındaki çocuk, oyun oynarken balkondan düştü. 3. kattaki demirlere tutundu.

Çırpınan çocuk, daha fazla dayanamadı.




Düşerek 1. kattaki balkon demirlerine tutunmayı başardı. Kısa sürede gelen itfaiye, merdivenle onu kurtardı. Soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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