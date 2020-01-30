İstanbul Şişli Kurtuluş Caddesi'ndeki 4. katta bulunan evde yalnız olan 8 yaşındaki çocuk, oyun oynarken balkondan düştü. 3. kattaki demirlere tutundu.
Düşerek 1. kattaki balkon demirlerine tutunmayı başardı. Kısa sürede gelen itfaiye, merdivenle onu kurtardı. Soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Çırpınan çocuk, daha fazla dayanamadı.
Düşerek 1. kattaki balkon demirlerine tutunmayı başardı. Kısa sürede gelen itfaiye, merdivenle onu kurtardı. Soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
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