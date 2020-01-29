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’nin ilk kadın jandarma komando astsubayları göreve hazır

’nin ilk kadın jandarma komando astsubay adayları, Foça Jandarma Komando Okulu ve Komutanlığı’nda aldıkları zorlu eğitimle göreve hazır…

Gönüllü komandolar

Tamamı gönüllü olan kadın astsubaylardan oluşan jandarma komando adaylarına, 30 Eylül 2019'da başladıkları kursta, başta yorgunluk ve uykusuzluğa dayanıklılık ile stres altında doğru karar verme yeteneğini geliştirmeye yönelik eğitimler verildi.



Kadın astsubaylar, erkek meslektaşlarıyla birlikte zorlu arazide gerçekleştirdikleri 27 kilometrelik tüfekli, teçhizatlı koşuyu da başarılı bir şekilde tamamladı. Yaklaşık 5 ay süren kurs sonunda kadın astsubaylar 271 kilometre koştu, bin 110 kilometreden fazla yürüdü ve 61 gece arazide kaldı.

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