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’a dehşeti! Evindeki tüm eşyalara zarar verdi...

F.T. adlı zorba, si ’ın evine girdi. Tüm eşyalara zarar verdi. Polise giden genç kadın, “Zararım 50 bin lira” açıklamasında bulundu.

Dehjet!
İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde dehşet verici bir olay yaşandı... Lüks bir sitede yaşayan DJ Ayça Kumsal, Antalya tatilinin dönüşünde yardımcısına bıraktığı anahtarı yerinde bulamadı. Durumdan şüphelenip, si F.T'yi aradı. F.T, anahtarın kendisinde olduğunu ancak vermeyeceğini söyledi. İkili telefonda tartıştı. Kumsal durumu polise bildirdi. Bu sırada anahtarla eve giren eski sevgili, tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Karakoldaki şikayetinden sonra evine giden Kumsal şok yaşadı. Evin kapısından, kanepelere, televizyondan, buzdolabına kadar tüm eşyalar kırılmış, yırtılmış kullanılamaz hale getirilmişti. Tekrar polise giden kadın, F.T. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehdit mesajları aldığını aktaran Kumsal, "Korkumdan 'daki sahnelerimi iptal ettim" dedi.



YUNUS EMRE KAVAK

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