İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde dehşet verici bir olay yaşandı... Lüks bir sitede yaşayan DJ Ayça Kumsal, Antalya tatilinin dönüşünde yardımcısına bıraktığı anahtarı yerinde bulamadı. Durumdan şüphelenip, eski sevgilisi F.T'yi aradı. F.T, anahtarın kendisinde olduğunu ancak vermeyeceğini söyledi. İkili telefonda tartıştı. Kumsal durumu polise bildirdi. Bu sırada anahtarla eve giren eski sevgili, tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Karakoldaki şikayetinden sonra evine giden Kumsal şok yaşadı. Evin kapısından, kanepelere, televizyondan, buzdolabına kadar tüm eşyalar kırılmış, yırtılmış kullanılamaz hale getirilmişti. Tekrar polise giden kadın, F.T. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehdit mesajları aldığını aktaran Kumsal, "Korkumdan İstanbul'daki sahnelerimi iptal ettim" dedi.
YUNUS EMRE KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK
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