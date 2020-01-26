Sayısal Loto'da 3.1 milyon devretti

6 bilen çıkmayınca 3 milyon 120 bin 997 lira çarşamba gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 369 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 11 lira 65 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 120 bin 997 lira çarşamba gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 369 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 11 lira 65 kuruş alacak.
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