Sayısal Loto'da 3.1 milyon devretti 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 120 bin 997 lira çarşamba gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 369 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 11 lira 65 kuruş alacak.

6 bilen çıkmayınca 3 milyon 120 bin 997 lira çarşamba gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 369 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 11 lira 65 kuruş alacak.



çıkmayıncaçarşamba gününe devretti. 5 bilenler, 4 bilenler, 3 bilenler isealacak. TÜM MANŞETLER