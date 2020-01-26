Antalya'da mahalle halkının korktuğu silahlı gençler, dizi oyuncuları çıktı Antalya'da ellerinde uzun namlulu silahlarla birbirlerini kovalayan kişileri gören vatandaşlar, korku içinde polisi aradı. Gençler çekimi yapılan bir dizinin oyuncuları çıktı.

Antalya'da ellerinde uzun namlulu silahlarla birbirlerini kovalayan kişileri gören vatandaşlar, korku içinde polisi aradı. Gençler çekimi yapılan bir dizinin oyuncuları çıktı. Mahalleli, silahların gerçek olmadığını, gençlerin de oyuncu olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı. Kalabalık bir süre sonra dağıldı.