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Antalya'daki hortum sırasında kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir yıl önce meydana gelen hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının kaybolduğu tarih olan 24 Ocak'ta sosyal medyadan duygusal paylaşımlarda bulundu.

Hadi çık gel!
Antalya'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, bir yıldır bulunamadı. Kızına seslenen baba Ahmet Acar, "1 yıldır arıyorum babişim derede, dağlarda, denizde. Hadi çık gel güzel kızım" diyerek kızının bebeklikten itibaren yüzlerce fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan ÖZTÜRK

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