Sokakta dehşet İstanbul Silivri'de 2018 yılında bir işyerinde tüfekle öldürülen Maksut G'nin eniştesi işadamı Alpay D. dün olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır'la karşılaştı. Tabancasını çıkardı, Bakır'a ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam yaşamını yitirdi. Katil zanlısı ise jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri'de 2018 yılında bir işyerinde tüfekle öldürülen Maksut G'nin eniştesi işadamı Alpay D. dün olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır'la karşılaştı. Tabancasını çıkardı, Bakır'a ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam yaşamını yitirdi. Katil zanlısı ise jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. TÜM MANŞETLER