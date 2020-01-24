Gamze Esen'in yanarak öldüğü olayda sır perdesi aralandı!

Yangında öldüğü düşünülen kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annesi cenazede yere yığıldı. Olay önceki gece Aydın'da yaşandı. Fatih Alp Ü. ile Gamze Esen'in birlikte yaşadıkları evde yangın çıktı. İmam nikahlı çift hastaneye kaldırıldı. Genç kadın kurtarılamadı. Evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği ortaya çıktı. Esen'in cenazesi dün toprağa verildi.
Ayakta durmakta güçlük çelen anne Şenay Alvan, "Söyleyecek bir şey yok. Yakmış kızımı. Gamze o evden asla çıkamazdı. Her yer kan, her yer kandı. Kimse çıkamazdı" dedi.
Ayakta durmakta güçlük çelen anne Şenay Alvan, "Söyleyecek bir şey yok. Yakmış kızımı. Gamze o evden asla çıkamazdı. Her yer kan, her yer kandı. Kimse çıkamazdı" dedi.
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