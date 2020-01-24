Gamze Esen'in yanarak öldüğü olayda sır perdesi aralandı!

öldüğü düşünülen kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annesi cenazede yere yığıldı. Olay önceki gece Aydın'da yaşandı.. ile'in birlikte yaşadıkları evde yangın çıktı. İmam nikahlı çift hastaneye kaldırıldı. Genç kadın kurtarılamadı. Evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği ortaya çıktı. Esen'in cenazesi dün toprağa verildi.Ayakta durmakta güçlük çelen anne, "Söyleyecek bir şey yok. Yakmış kızımı. Gamze o evden asla çıkamazdı. Her yer kan, her yer kandı. Kimse çıkamazdı" dedi.