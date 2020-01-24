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Dilini kesen eski sevgilisine sahip çıktı!

’da genç kadın, dilini kesen eski sevgilisine sahip çıktı. Aramızdaki arbede yanlış anlaşıldı. Aksine kendime zarar vermeme engel olmaya çalışıyordu" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Onun beni yaralama gibi bir düşüncesi ya da tavrı yoktu."

Dilimiz tutuldu!
Tutuklanan eski sevgilisinin serbest kalmasını isteyen kadın şaşırttı. Olay 23 Aralık'ta yaşandı. Neslihan A. ile erkek arkadaşı M.K. otomobilde tartışmaya başladı. İddiaya göre, genç kadın, kendine zarar vermeye kalkıştı. M.K. engel olmak isterken, bıçak kadının dilini kesti. Çevredekilerin linç etme girişiminde bulunduğu M.K. tutuklandı. Neslihan A., eski erkek arkadaşının haksız yere hapishaneye gönderildiğini öne sürerek, "Aramızdaki arbede yanlış anlaşıldı. Aksine kendime zarar vermeme engel olmaya çalışıyordu" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Onun beni yaralama gibi bir düşüncesi ya da tavrı yoktu."



LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Otomobilde başlayan tartışma sokağa taştı. Adam, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

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