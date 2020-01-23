6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 lira cumartesi günkü çekilişe devretti. 5 bilenler 6 bin 373 lira, 4 bilenler 96 lira, 3 bilenler ise 13 lira 55 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 lira cumartesi günkü çekilişe devretti. 5 bilenler 6 bin 373 lira, 4 bilenler 96 lira, 3 bilenler ise 13 lira 55 kuruş alacak. 2,20,22,24,44,46
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