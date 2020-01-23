Baş küçüklüğü hastası çocuk yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Ailesi gelecek iyi bir haber bekliyor. Antalya'da Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017'de ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Ata ismi verilen bebekte, epilepsi ve bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. 2 yaşına kadar amansız hastalığıyla savaşan Ata, 4 gün önce rahatsızlandı. Doktorlar, Ata'nın akciğerlerinde yüzde 80 oranında enfeksiyon belirledi. Minik, yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Baba Özdemir "2 yaşını doldurdu 3 yaşına girdi. Çocuğuma güveniyorum"dedi.
Ata, Hindistan'da G-Terapi gördü. Nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı.
Genç çift, 2017'de ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Ata, tedavisi bulunmayan bir hastalığa yakalandı.
Ata, Hindistan'da G-Terapi gördü. Nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı.
Genç çift, 2017'de ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Ata, tedavisi bulunmayan bir hastalığa yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.