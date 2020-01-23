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savaşçı bebekten kötü haber

'da doktorların yaşamaz dediği doğuştan ağır epilepsi bebek, 3 yaşına girdi. Durumu ağırlaşan çocuğun babası, “Güçlü bir şekilde bu işin üstesinden gelecektir” dedi.

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Baş küçüklüğü hastası çocuk alınarak uyutuldu. Ailesi gelecek iyi bir haber bekliyor. 'da Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017'de ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. ismi verilen bebekte, epilepsi ve bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. 2 yaşına kadar amansız hastalığıyla savaşan Ata, 4 gün önce rahatsızlandı. Doktorlar, Ata'nın akciğerlerinde yüzde 80 oranında enfeksiyon belirledi. , yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Baba "2 yaşını doldurdu 3 yaşına girdi. Çocuğuma güveniyorum"dedi.


Ata, 'da G-Terapi gördü. Nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı.

Genç çift, 2017'de ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Ata, tedavisi bulunmayan bir hastalığa yakalandı.





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