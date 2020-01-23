Genç kadının yanarak öldüğü yangından cinayet çıktı. Olay pazartesi günü yaşandı. Fatih Alp Ü.'nün (41) evinde yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan adam ve dini nikahlı eşi Gamze Esen (37) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı. Patlamayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, dini nikahlı eşi Esen ile tartışan şüphelinin evi benzin döküp ateşe verdiği ortaya çıktı. Tedavisinin ardından taburcu edilen şüpheli suçunu kabul etti.
Fatih Alp Ü. evi ateşe verdiğini itiraf etti.
Fatih Alp Ü. evi ateşe verdiğini itiraf etti.
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