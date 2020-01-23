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'ın Nazilli ilçesinde 'in yanarak öldüğü olayda sır perdesi aralandı!

'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan da dini nikahlı eşi Ü. (41) ile birlikte yaralanan (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Alp Ü.'nün eşiyle tartışma sonrası evi dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.

Alevli cinayet
Genç kadının yanarak öldüğü dan cinayet çıktı. Olay pazartesi günü yaşandı. Fatih Alp Ü.'nün (41) evinde yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan adam ve dini nikahlı eşi Gamze Esen (37) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı. ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, dini nikahlı eşi Esen ile tartışan şüphelinin evi döküp ateşe verdiği ortaya çıktı. Tedavisinin ardından taburcu edilen şüpheli suçunu kabul etti.


Fatih Alp Ü. evi ateşe verdiğini itiraf etti.

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